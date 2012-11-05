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亚洲 | 2012年 11月 5日 星期一 08:24 BJT

〔韩国股市〕开低,券商类股全线挫跌

路透首尔11月5日电---韩国股市周一下跌,绩优股现代汽车开盘下挫6%,投资者在美国大选前不愿进行大规模押注.

券商类股全线下挫,友利投资证券(005940.KS)下滑1.9%,三星证券(016360.KS)跌1.4%,此前有20家韩国券商因操纵利率,被国内反垄断机构处以罚款.

0005GMT时,韩国综合股价指数(KOSPI).KS11跌0.55%至1,908.15点.(完)

--编译 白云;审校 王丽鑫

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