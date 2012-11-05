〔韩国热股〕现代和起亚汽车股价大跌,因美国当局发现其夸大燃油效率

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透首尔11月5日电---韩国现代汽车(005380.KS)和起亚汽车(000270.KS)股价周一大跌,此前美国当局发现这两家汽车制造商夸大了逾100万辆汽车的燃油效率.
分析师表示,这项发现或将导致两家汽车制造商要向用户每年支付数以千万美元计的赔偿金,还会损害两者的声誉.它们的营销活动重点突出汽车卓越的燃料效率.
现代汽车股价一度挫跌6.5%至12月中旬以来的最低位.起亚汽车股价曾大跌7.3%.(完)
--编译 王翔琼;审校 于春红
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。