〔韩国热股〕现代和起亚汽车股价大跌,因美国当局发现其夸大燃油效率

路透首尔11月5日电---韩国现代汽车(005380.KS)和起亚汽车(000270.KS)股价周一大跌,此前美国当局发现这两家汽车制造商夸大了逾100万辆汽车的燃油效率.

分析师表示,这项发现或将导致两家汽车制造商要向用户每年支付数以千万美元计的赔偿金,还会损害两者的声誉.它们的营销活动重点突出汽车卓越的燃料效率.

现代汽车股价一度挫跌6.5%至12月中旬以来的最低位.起亚汽车股价曾大跌7.3%.(完)