〔中国证券〕证监会称或扩大RQFII机构范围及投资限制,且提高额度

路透北京11月5日电---人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度有望大幅提高.中国证监会近日表示,将积极协调有关部门进一步提高RQFII额度,且研究完善RQFII制度,扩大机构范围,放宽投资限制.

中国证券报上周六报导引述证监会有关部门负责人称,下一步证监会将协商中国人民银行、国家外汇管理局修改RQFII相关法规,允许更多香港金融机构,包括中资银行、保险公司在港分支机构申请RQFII.

"以前对固定收益产品投资比例有要求,现在考虑放开限制,允许投资更多股权类产品.近期证监会也与香港方面达成一致意见,允许更多试点机构申请更多ETF产品."上述负责人并称.

据国家外汇管理局数据显示,截止9月底,中国已批准RQFII共21家,获批额度共计390亿元人民币.[ID:nSB2064365]去年12月,证监会公布RQFII试点办法,第一批RQFII额度为200亿元人民币,共有21家机构获得核准.今年4月,证监会宣布增加500亿元RQFII投资额度.

RQFII又被称作小QFII机制,即允许境内基金管理公司和证券公司的香港子公司运用在香港市场筹得的人民币资金投资境内证券市场.这是中国副总理李克强2011年8月出访香港时所公布一系列举措之一.

此外,证监会并指出,有关部门准备在加强内地企业公司治理和信息披露水平前提下,适当放宽内地企业赴港上市规模方面的条件,取消净资产、融资额、净利润等要求,支持符合条件企业赴港上市.(完)