伊朗研制出先进无人机--报导

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜11月4日电---伊朗迈赫尔通讯社（Mehr news agency）报导称，伊朗已研制出一款无需借助跑道、可垂直起降的先进无人机。
伊朗军方经常公布该国国防及工程进展，但一些分析人士对此类报告的可信度持怀疑态度。
根据迈赫尔通讯社的报导，伊朗垂直起降无人机项目研究人员贾姆（Abbas Jam）周六称，这款无人机将在周六当天试飞，并会于明年“亮相”。
贾姆称，这款无人机“采用超先进的技术，是世界上首次研制出的此类无人机”。
今年10月，以色列击落一架进入该国领空的无人机。黎巴嫩武装组织真主党（Hezbollah）随后宣布对此事负责，并称这架无人机的零部件产自伊朗，是在黎巴嫩组装的。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。