伊朗研制出先进无人机--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜11月4日电---伊朗迈赫尔通讯社（Mehr news agency）报导称，伊朗已研制出一款无需借助跑道、可垂直起降的先进无人机。

伊朗军方经常公布该国国防及工程进展，但一些分析人士对此类报告的可信度持怀疑态度。

根据迈赫尔通讯社的报导，伊朗垂直起降无人机项目研究人员贾姆（Abbas Jam）周六称，这款无人机将在周六当天试飞，并会于明年“亮相”。

贾姆称，这款无人机“采用超先进的技术，是世界上首次研制出的此类无人机”。

今年10月，以色列击落一架进入该国领空的无人机。黎巴嫩武装组织真主党（Hezbollah）随后宣布对此事负责，并称这架无人机的零部件产自伊朗，是在黎巴嫩组装的。（完）