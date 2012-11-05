〔全球金市〕金价持坚,此前因美国就业报告强劲曾一度大跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透新加坡11月5日电---金价周一小升,此前美国非农就业数据好于预期降低了推出更多经济刺激措施的机率,金价因此在上一交易日跌至两个月低点.
0008GMT,现货金XAU=涨0.3%至每盎司1,681.25美元,上周五曾跌至两个月低点1,673.94.
美国期金GCcv1涨0.4%至1,681.60美元.
美国雇主在10月加紧聘雇,而当月失业率小幅上升归因于更多人再度开始找工作,这是疲弱经济发出的鼓舞人心的讯号.此前经济表现低迷一直拖累总统奥巴马争取连任的选情.[ID:nSB2082893]
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。