〔全球金市〕金价持坚,此前因美国就业报告强劲曾一度大跌

路透新加坡11月5日电---金价周一小升,此前美国非农就业数据好于预期降低了推出更多经济刺激措施的机率,金价因此在上一交易日跌至两个月低点.

0008GMT,现货金XAU=涨0.3%至每盎司1,681.25美元,上周五曾跌至两个月低点1,673.94.

美国期金GCcv1涨0.4%至1,681.60美元.

美国雇主在10月加紧聘雇,而当月失业率小幅上升归因于更多人再度开始找工作,这是疲弱经济发出的鼓舞人心的讯号.此前经济表现低迷一直拖累总统奥巴马争取连任的选情.[ID:nSB2082893]