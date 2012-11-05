《中国报摘》--其他报纸重要消息11月5日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
**上海证券报**
--中国太保(601601.SS)(2601.HK)公告称,已于近日收到中国证监会的批复,核准该公司非公开发行4.62亿股H股.
--国土资源部宣布,内蒙古中部大营地区铀矿勘查取得重大突破,发现国内目前最大规模的可地浸砂岩型铀矿床,连同此前的勘查成果,该地区累计控制铀资源量已经跻身于世界级大矿的行列.
**第一财经日报**
--上海信托上周五推出国内首只QDII(合格境内机构投资者)集合资金信托计划,募集规模10亿元人民币,主要投资于境外债券.
--广汽集团与奇瑞汽车有关人士证实,两家公司将于周二宣布结盟并签署战略联盟合作协议书.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 边竞; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。