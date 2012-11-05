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亚洲 | 2012年 11月 5日 星期一 08:38 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月5日

**上海证券报**

--中国太保(601601.SS)(2601.HK)公告称,已于近日收到中国证监会的批复,核准该公司非公开发行4.62亿股H股.

--国土资源部宣布,内蒙古中部大营地区铀矿勘查取得重大突破,发现国内目前最大规模的可地浸砂岩型铀矿床,连同此前的勘查成果,该地区累计控制铀资源量已经跻身于世界级大矿的行列.

**第一财经日报**

--上海信托上周五推出国内首只QDII(合格境内机构投资者)集合资金信托计划,募集规模10亿元人民币,主要投资于境外债券.

--广汽集团与奇瑞汽车有关人士证实,两家公司将于周二宣布结盟并签署战略联盟合作协议书.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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