〔中国证券〕证券公司直投业务范围扩大至股权相关的其它投资

路透北京11月5日电---中国证券业协会上周五发布证券公司直接投资业务规范,将直投基金投资范围扩大至股权相关的其它投资,明确了其备案程序,并开始允许其负债经营,但严禁公开募集.

"直投子公司不仅可以使用自有资金或设立直投基金,对企业进行股权投资,而且还可以进行与股权相关的债权投资,或投资于与股权投资相关的其他投资基金,"规范指出.

按照规定,证券公司直接投资子公司及其下属机构,完成直投基金的首轮募集,或者签订受托管理第三方募集并已设立的直投基金的协议后的10个工作日内,应当向协会备案.

规范并要求,直投子公司及其下属机构设立直投基金,应当以非公开的方式向合格投资者募集,而不允许公开募集.合格投资者不得超过二百人,认购金额不低于人民币一千万元,为法人机构或专业从事股权投资或基金投资业务的有限合伙企业.

去年年中,直投业务转为券商常规业务,中国国际金融公司为国内首家获批该业务的券商.稍晚证监会正式宣布证券公司直投业务将纳入常规监管.

券商直投业务,是指对非公开发行公司的股权进行投资,投资收益通过以后企业的上市或购并时出售股权兑现.目前,监管部门将国内证券公司"直投"业务范围限定为Pre-IPO,即对拟上市公司的投资并初步设定了"投资期限不超过三年"等规则.且券商仅能使用自有资金进行直接投资业务,自有资金的上限是证券公司净资本的15%.(完)