〔中国公开市场〕一级交易商可继续申报正/逆回购需求--业内人士

路透北京11月5日电---业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为7天、14天和28天期三个品种,正回购期限为28天和91天.

上周央行公开市场净投放3,790亿元人民币,创单周纪录新高.逆回购期限包括七天、14天和28天,中标利率均持稳,分别为3.35%、3.45%和3.60%.[CN/MMTCN]

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.(完)