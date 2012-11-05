《汇市简讯》澳元/美元小升,因澳洲零售销售和贸易收支数据均好于预期

0035GMT * 澳元/美元小幅升至1.0350上方,此前公布的澳洲零售销售和贸易收支数据均好于预期 * 澳新银行(澳盛银行,ANZ)今日公布的调查显示,澳洲10月报纸及网络招聘广告较上月减少4.6% * 之前的支撑位1.0365构成微弱阻力,小时图上阻力位在1.0400.(完) --编译 兰秀娟;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=