修正:〔中港个股〕建行拟在伦敦发行点心债,规模不超过25亿元人民币

(更正:英文原文有误,最后一段应为"伦敦亦是全球较大的离岸人民币现汇交易中心",而非"伦敦亦是全球最大的离岸人民币现汇交易中心")

路透香港11月2日电---中国按市值计第二大银行--建设银行计划在伦敦发行离岸人民币债券,以进一步在亚洲之外的地区推广人民币.北京当局正在加快人民币国际化步伐.

评级机构惠誉周五在声明中称,建行拟发行的点心债规模将不超过25亿元人民币(4.006亿美元),预计将通过伦敦的CCBL Funding PLC安排发债,由建行(601939.SS)(0939.HK)提供担保.

惠誉称,发债筹集的所有资金将用于拓展建行的离岸人民币业务和其它一般企业用途.

4月时,汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)发行了20亿元人民币点心债,获得欧洲投资者的良好反响,逾100个投资者认购了44亿元人民币债券.

中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)5月则通过其伦敦分行发售了1亿元人民币定期存单(CD).

新加坡、澳洲、台湾在展开激烈竞争,都想成为仅次于香港的全球第二大离岸人民币中心,在这样的情况下,建行新发点心债将巩固伦敦的地位.

据伦敦城4月的一份报告显示,伦敦的人民币存款总额超过1,090亿元,其中350亿元为个人和企业客户存款.

该报告还称,伦敦亦是全球较大的离岸人民币现汇交易中心,市场份额为26%,香港为56%.(完)