〔欧洲个股〕汇丰控股第三季获利料跳增,得益于坏账减少和节本计划

路透伦敦11月5日电---汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)周一料将公布季度获利跳增,因缘自坏账的亏损减少,而且节本计划的效益,超过了不当销售相关支出和全球经济环境不佳带来的负面影响.

据一些分析师的预估,该行7-9月当季基础获利应介于49-66亿美元,上年同期为30亿美元.该获利中去除了处置其自身债务及相关变动的影响.

瑞士信贷分析师预期,汇控该季获利为54亿美元.

汇控第三季坏账规模预计从上年同期的39亿美元降至22-25亿美元.营业亏损应也下降超过10亿美元.

Sky News周日报导称,汇丰控股拟将为应对美国当局罚款的相关拨备增加8亿美元,达到15亿美元.汇控拒绝就此置评.

汇丰控股主席范智廉(Douglas Flint)周一将与巴克莱(BARC.L)执行长詹金斯和Santander UK(SAN.MC)掌门人Ana Botin一道,于1600GMT出席英国议会调查听证会.

汇控受惠于其在快速成长的亚洲市场实力雄厚,分析师估计其投资银行业务应能贡献超过20亿美元的获利,营收则增至44-47亿美元.(完)