〔欧洲个股〕汇丰控股第三季获利料跳增,得益于坏账减少和节本计划

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透伦敦11月5日电---汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)周一料将公布季度获利跳增,因缘自坏账的亏损减少,而且节本计划的效益,超过了不当销售相关支出和全球经济环境不佳带来的负面影响.
据一些分析师的预估,该行7-9月当季基础获利应介于49-66亿美元,上年同期为30亿美元.该获利中去除了处置其自身债务及相关变动的影响.
瑞士信贷分析师预期,汇控该季获利为54亿美元.
汇控第三季坏账规模预计从上年同期的39亿美元降至22-25亿美元.营业亏损应也下降超过10亿美元.
Sky News周日报导称,汇丰控股拟将为应对美国当局罚款的相关拨备增加8亿美元,达到15亿美元.汇控拒绝就此置评.
汇丰控股主席范智廉(Douglas Flint)周一将与巴克莱(BARC.L)执行长詹金斯和Santander UK(SAN.MC)掌门人Ana Botin一道,于1600GMT出席英国议会调查听证会.
汇控受惠于其在快速成长的亚洲市场实力雄厚,分析师估计其投资银行业务应能贡献超过20亿美元的获利,营收则增至44-47亿美元.(完)
--编译 徐文焰;审校 隋芬
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。