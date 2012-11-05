修正:〔瑞郎汇率〕瑞士央行总裁称现在讨论退出瑞郎汇率上限政策时机未到

(更正:将标头从"瑞郎利率"改为"瑞郎汇率")

路透苏黎世11月2日电---瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)周五接受瑞士报纸Le Temps采访时表示,瑞士央行的瑞郎兑欧元1.20上限这个政策工具暂时仍是合宜的,现在讨论撤走该政策的时机尚未成熟.

"汇率限制的持续时间取决于国际经济的发展状况,"Le Temps引述他的讲话.采访的完整版本刊登在周六的报纸上.

投资者此前为躲避欧元区债务危机蜂拥买入瑞郎,瑞士央行因此于去年9月限制瑞郎涨势,以保护瑞士经济免受通缩和衰退之苦.

随着欧债危机持续,投资者给瑞郎兑欧元施加更多升值压力,迫使瑞士央行注入巨额资金守住这个上限.瑞士央行外汇储备规模现已增加至全年生产总值的近70%,引发关于瑞士央行这个汇率限制还能维持多久的疑问.

但随着欧元区市场压力9月缓和下来,瑞郎兑欧元跌向1.21水平,缓解了瑞士央行干预市场的需要,并令外汇储备得以多元化.

瑞士央行周三公布九个月获利丰厚,并显示该央行削减外汇储备中的欧元持仓,并增持美元和英镑.该央行建立起大规模外汇储备,以削弱瑞郎.

乔丹同样对评级机构标普的说法给予了反击.标普此前称瑞士央行购买欧元资产的作法帮助压低了"核心"欧元区国家公债的收益率(殖利率).

"操纵这个词完全错误.我们使用的是合法手段,"乔丹表示.

瑞士央行外汇储备主要由高评级国家公债组成.该央行第三季股票持仓比重从原先的10%增加到12%.(完)