孙政才和胡春华将获重用--消息人士

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月2日电（记者 林洸耀/白宾）---多位消息人士称，在即将召开的中共十八大，两名被视为未来领导人候选人的政坛新星将获重用。
据称，孙政才可能出任重庆市委书记一职。孙政才曾任农业部长，目前担任吉林省委书记。
消息人士称，内蒙古自治区党委书记胡春华可能出任广东省委书记。受全球经济不景气影响，广东省经济增长放缓，社会局势趋于紧张。
一位要求匿名的消息人士对路透称：“胡春华和孙政才都很年轻，可能会被培养成（中国）第六代领导人。”
孙政才和胡春华均为49岁，都是背景普通的年轻高官。
消息人士称，虽然胡春华和湖南省委书记周强也是重庆市委书记的可能人选之一，但最有可能出任这一职位的是孙政才。
另一位消息人士称：“孙政才已到重庆准备（工作）交接。如果他因最后的变化没能担任该职位，则可能出任主管农业的副总理。”（完）
--编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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