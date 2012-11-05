《中国债券市场每日交易备忘》--11月5日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国浙江诸暨中小企业3.2亿元人民币两年期集合票据簿记建档(债项评级AAA),浙商银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 进出口银行150亿元一年期固息债120318,票面利率3.35% 宁夏上陵实业集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280321,票面利率7.40% 池州城市经营投资公司9亿元七年期固息债1280327,票面利率7.17% 德州德达城投10亿元七年期固息债1280333,票面利率7.14% 娄底城投13亿元六年期固息债1280336,票面利率7.28% 湖南高速25亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280352,票面利率6.40% 西部矿业集团9亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280359,票面利率5.80% 盐城东方投资开发集团12亿元七年期固息债1280363,票面利率6.99% 昌邑经济开发区投资公司5亿元八年期固息债1280369,票面利率7.35% 铁道部100亿元七年期固息债1280372,票面利率4.57% 铁道部100亿元20年期固息债1280373,票面利率5.11% 鞍钢集团20亿元九个月期超短期融资券011241002,票面利率4.45% 营口港务集团12亿元一年期短期融资券041264028,票面利率4.83% 北京国有资本经营管理中心10亿元一年期短融041253060,票面利率4.45% 长江南京航道工程局3亿元一年期短融041260073,票面利率5.26% 宁波城建投资控股10亿元五年期中期票据1282447,票面利率5.68% 中材集团10亿元七年期中票1282448,票面利率5.10% ============================================================================== 三、缴款: 盐城城南新区开发建投公司15亿元七年期固息债1280361,票面利率6.93% 太仓恒通投资集团10亿元七年期固息债1280367,票面利率7.45% 黔东南州凯宏资产运营公司7亿元七年期固息债1280368,票面利率7.80% 中国铁建( 601186.SS )( 1186.HK )50亿元九个月期超短融 上海梅山钢铁5亿元一年期短融 招商证券( 600999.SS )20亿元三个月期短融 云南建工集团4亿元五年期中票 洛阳矿业集团5亿元三年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 中粮集团50亿元三年期中票0982143到期兑付,票面利率3.98% 内蒙古中小企业1亿元两年期集合票据1083011到期兑付,票面利率4.50% 农业发展银行66.8亿元五年期浮息(三个月Shibor基准)金融债070419到期兑付,基本利差0.50% 进出口银行150亿元五年期固息债110318付息,票面利率4.10% 无锡产业发展集团9亿元三年期中票1182301付息,票面利率7.01% 江苏悦达集团6亿元10年期固息债038010付息,票面利率4.32% 四川投资集团10亿元10年期固息债058029付息,票面利率4.50% 四川投资集团10亿元15年期固息债058030付息,票面利率4.80% 陕西投资集团8亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债088057付息,票面利率5.88% 国家开发银行400亿元20年期固息债090219付息,票面利率4.80% 铁道部150亿元10年期固息债0980151付息,票面利率4.70% 铁道部50亿元15年期固息债0980152付息,票面利率4.93% 中化国际( 600500.SS )10亿元五年期中票0982144付息,票面利率4.50% 财政部280亿元三年期固息国债100035付息,票面利率2.68% 国开行150亿元五年期浮息债(三个月Shibor基准)100230付息,基本利差0.08% 农发行159.1亿元10年期固息债100414付息,票面利率4.00% 盛京银行9亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120008付息,票面利率6.50% 华润电力投资公司40亿元七年期中票1182303付息,票面利率5.60% 浙江恒逸集团8亿元五年期中票1182304付息,票面利率7.60% 阜新矿业集团9亿元五年期中票1182305付息,票面利率6.21% 冀中能源峰峰集团9亿元五年期中票1182306付息,票面利率6.00% 晋江中小企业2.2亿元两年期集合票据1183013付息,票面利率8.30% 国开行100亿元20年期固息债010216付息,票面利率4.23% 财政部349.7亿元10年期固息特别国债0700005付息,票面利率4.49% 红豆实业5亿元七年期固息债078065付息,票面利率6.05% 财政部272.4亿元10年期固息国债090027付息,票面利率3.68% 重庆龙湖企业拓展公司14亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098073付息,票面利率6.70% 贵州开磷集团5亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1080139付息,票面利率5.85% 无锡产业发展集团7亿元三年期中票1082194付息,票面利率4.63% 太阳纸业( 002078.SZ )5亿元三年期浮息(一年定存基准)中票1082195付息,基本利差1.90% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度有望大幅提高.中国证监会近日表示,将积极协 调有关部门进一步提高RQFII额度,且研究完善RQFII制度,扩大机构范围,放宽投资限制. [ID:nSB2083359] 汇丰(HSBC)今日公布10月中国服务业PMI 国家统计局11/9日公布10月工业品价格指数(PPI) (9月为-3.6%) 10月居民消费价格指数(CPI) (9月为1.9%) 1-10月城镇固定资产投资 (1-9月为20.5%) 10月社会消费品零售总额 (9月为14.2%) 10月工业增加值 (9月为9.2%) 10月房地产投资和销售情况月度报告 中国海关11/10公布10月进出口贸易数据 (9月顺差276.7亿美元) 国家统计局11/18公布10月70个大中城市住宅销售价格月度报告 11/27公布1-10月规模以上工业企业利润 (1-9月为-1.8%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 边竞; 审校 李宏薇/康熙泽