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亚洲 | 2012年 11月 5日 星期一 09:12 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--11月5日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国浙江诸暨中小企业3.2亿元人民币两年期集合票据簿记建档(债项评级AAA),浙商银行主承
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  二、新债上市:

  进出口银行150亿元一年期固息债120318,票面利率3.35%
  宁夏上陵实业集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280321,票面利率7.40%
  池州城市经营投资公司9亿元七年期固息债1280327,票面利率7.17%
  德州德达城投10亿元七年期固息债1280333,票面利率7.14%
  娄底城投13亿元六年期固息债1280336,票面利率7.28%
  湖南高速25亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280352,票面利率6.40%
  西部矿业集团9亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280359,票面利率5.80%
  盐城东方投资开发集团12亿元七年期固息债1280363,票面利率6.99%
  昌邑经济开发区投资公司5亿元八年期固息债1280369,票面利率7.35%
  铁道部100亿元七年期固息债1280372,票面利率4.57%
  铁道部100亿元20年期固息债1280373,票面利率5.11%
  鞍钢集团20亿元九个月期超短期融资券011241002,票面利率4.45%
  营口港务集团12亿元一年期短期融资券041264028,票面利率4.83%
  北京国有资本经营管理中心10亿元一年期短融041253060,票面利率4.45%
  长江南京航道工程局3亿元一年期短融041260073,票面利率5.26%
  宁波城建投资控股10亿元五年期中期票据1282447,票面利率5.68%
  中材集团10亿元七年期中票1282448,票面利率5.10% 
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  三、缴款:  

  盐城城南新区开发建投公司15亿元七年期固息债1280361,票面利率6.93%
  太仓恒通投资集团10亿元七年期固息债1280367,票面利率7.45%
  黔东南州凯宏资产运营公司7亿元七年期固息债1280368,票面利率7.80%
  中国铁建(601186.SS)(1186.HK)50亿元九个月期超短融
  上海梅山钢铁5亿元一年期短融
  招商证券(600999.SS)20亿元三个月期短融
  云南建工集团4亿元五年期中票
  洛阳矿业集团5亿元三年期中票
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  四、还本付息:

  中粮集团50亿元三年期中票0982143到期兑付,票面利率3.98%
  内蒙古中小企业1亿元两年期集合票据1083011到期兑付,票面利率4.50%
  农业发展银行66.8亿元五年期浮息(三个月Shibor基准)金融债070419到期兑付,基本利差0.50%
  进出口银行150亿元五年期固息债110318付息,票面利率4.10%
  无锡产业发展集团9亿元三年期中票1182301付息,票面利率7.01%
  江苏悦达集团6亿元10年期固息债038010付息,票面利率4.32%
  四川投资集团10亿元10年期固息债058029付息,票面利率4.50%
  四川投资集团10亿元15年期固息债058030付息,票面利率4.80%
  陕西投资集团8亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债088057付息,票面利率5.88%
  国家开发银行400亿元20年期固息债090219付息,票面利率4.80%
  铁道部150亿元10年期固息债0980151付息,票面利率4.70%
  铁道部50亿元15年期固息债0980152付息,票面利率4.93%
  中化国际(600500.SS)10亿元五年期中票0982144付息,票面利率4.50%
  财政部280亿元三年期固息国债100035付息,票面利率2.68%
  国开行150亿元五年期浮息债(三个月Shibor基准)100230付息,基本利差0.08%
  农发行159.1亿元10年期固息债100414付息,票面利率4.00%
  盛京银行9亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120008付息,票面利率6.50%
  华润电力投资公司40亿元七年期中票1182303付息,票面利率5.60%
  浙江恒逸集团8亿元五年期中票1182304付息,票面利率7.60%
  阜新矿业集团9亿元五年期中票1182305付息,票面利率6.21%
  冀中能源峰峰集团9亿元五年期中票1182306付息,票面利率6.00%
  晋江中小企业2.2亿元两年期集合票据1183013付息,票面利率8.30%
  国开行100亿元20年期固息债010216付息,票面利率4.23%
  财政部349.7亿元10年期固息特别国债0700005付息,票面利率4.49%
  红豆实业5亿元七年期固息债078065付息,票面利率6.05%
  财政部272.4亿元10年期固息国债090027付息,票面利率3.68%
  重庆龙湖企业拓展公司14亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098073付息,票面利率6.70%
  贵州开磷集团5亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1080139付息,票面利率5.85%
  无锡产业发展集团7亿元三年期中票1082194付息,票面利率4.63%
  太阳纸业(002078.SZ)5亿元三年期浮息(一年定存基准)中票1082195付息,基本利差1.90%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度有望大幅提高.中国证监会近日表示,将积极协
调有关部门进一步提高RQFII额度,且研究完善RQFII制度,扩大机构范围,放宽投资限制.
[ID:nSB2083359]
  
  汇丰(HSBC)今日公布10月中国服务业PMI  
  国家统计局11/9日公布10月工业品价格指数(PPI)       (9月为-3.6%)
                      10月居民消费价格指数(CPI)     (9月为1.9%)
                      1-10月城镇固定资产投资        (1-9月为20.5%)
                      10月社会消费品零售总额        (9月为14.2%)
                      10月工业增加值                (9月为9.2%)
                      10月房地产投资和销售情况月度报告
  中国海关11/10公布10月进出口贸易数据               (9月顺差276.7亿美元)
  国家统计局11/18公布10月70个大中城市住宅销售价格月度报告
            11/27公布1-10月规模以上工业企业利润     (1-9月为-1.8%)
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 边竞; 审校 李宏薇/康熙泽

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