〔澳洲数据〕10月总体招聘广告经季节调整后较前月下降4.6%--ANZ

路透悉尼11月5日电---澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)周一公布的调查显示,澳洲10月报纸及网络招聘广告较上月减少4.6%,为连续第七个月下降,暗示劳动力需求有所减弱.

10月整体就业招聘广告经季节调整后下降4.6%,至142,342个,较上年同期下滑15%.9月修正后为较前月下降3.9%.

10月网络招聘广告较前月下降4.6%,至136,521个,较上年同期下降14.4%.报纸广告下挫4.1%,招聘广告从报纸转向网络的长期趋势仍在延续.

"随着企业重组和/或削减成本,招聘广告趋疲及持续失去就业岗位的总体趋势暗示失业率持续承受着上升压力,"澳新银行澳洲经济主管Ivan Colhoun称.

9月失业率升至29个月高位5.4%,分析师预计10月失业率将微幅升至5.5%,该数据将于周四公布.

Colhoun认为失业率的上行压力将导致澳洲央行再次降息,可能是在本周二的政策会议上.

"澳洲利率对于经济的许多领域来说依然较高,"他表示,"可能有必要在货币政策方面作出进一步刺激,尤其是在澳元汇率居高不下的情况下."(完)