〔欧洲经济〕希腊推动新撙节措施立法进程,罢工活动蓄势待发

路透雅典11月5日电---希腊政府周一将向议会提出一份新撙节方案.若希腊要确保获得更多援助并避免破产,这些提议就必须赢得议员的批准,但可能招致罢工和抗议活动.

议会料将在周三投票表决希腊总理萨马拉斯的135亿欧元(170亿美元)减支和增税计划,以及让企业更容易聘用和解雇员工的几项措施.

已持续四年的撙节举措导致希腊经济总量萎缩20%,且有25%的民众失业,因而引发公众的愤怒.尽管如此,上述方案及周日将进行投票的严苛预算案,料仍能在议会勉强过关.

希腊强大的主要公共和民间部门工会将于周二开始反对该立法的48小时罢工,并计划在雅典市中心游行.记者、医生、运输工人和店主也打算罢工.(完)