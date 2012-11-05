〔中国新债〕海螺水泥周三起发行至多60亿元公司债,期限五年和10年(更新版)

(新增更多发行细节)

路透北京11月5日电---中国水泥生产商--安徽海螺水泥股份有限公司(0914.HK)(600585.SS)宣布,将自周三(7日)起,发行至多60亿元人民币公司债,期限包括五年和10年期两个品种,用于补充公司流动资金和调整债务结构.

周日晚间刊登在上证所的公告显示,本次债券发行中,10年期品种附加第七年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权.五年期品种预设的发行规模为25亿元,10年期品种预设的发行规模为35亿元,两个品种间可以进行相互回拨.

五年期品种的票面利率询价区间为4.70%-5.20%,10年期品种的票面利率询价区间为4.85%-5.35%.

公告并显示,发行人的主体信用评级为AAA.中德证券为是次债券发行的主承销商.

本次债券五年期品种采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行,10年期品种采取网下面向机构投资者询价配售方式发行.网上发行时间为本周三(7日),网下发行期为11月8-9日.发行后拟在上海证券交易所上市.

海螺水泥A股上周五收报17.03元,过去一个月累计上涨6.57%.(完)

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