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亚洲 | 2012年 11月 5日 星期一 09:33 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT大豆月连跌第二日,因民间对美国大豆产量预估上调

路透悉尼11月5日电---美国大豆期货周一连续第二个交易日下滑,因民间预测机构上调美国大豆产量预估,本周稍后美国农业部(USDA)将公布最新报告.

芝加哥期货交易所(CBOT)1月大豆合约SF3下滑0.69%至每蒲式耳15.16-1/4美元,上周五下滑2.1%.

12月玉米期货CZ2跌0.14%至每蒲式耳7.38-1/2美元,上一交易日收低1.54%.

12月小麦合约WZ2微升至每蒲式耳8.65-1/4美元,周五收低0.461%.

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