〔芝加哥期市〕CBOT大豆月连跌第二日,因民间对美国大豆产量预估上调

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透悉尼11月5日电---美国大豆期货周一连续第二个交易日下滑,因民间预测机构上调美国大豆产量预估,本周稍后美国农业部(USDA)将公布最新报告.
芝加哥期货交易所(CBOT)1月大豆合约SF3下滑0.69%至每蒲式耳15.16-1/4美元,上周五下滑2.1%.
12月玉米期货CZ2跌0.14%至每蒲式耳7.38-1/2美元,上一交易日收低1.54%.
12月小麦合约WZ2微升至每蒲式耳8.65-1/4美元,周五收低0.461%.
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。