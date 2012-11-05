〔路透专访〕韩国第四季经济料将小幅回升--企划财政部长官朴宰完

* 第四季经济料小幅回升,但仍低于目标水平

* 2013年经济料增长近4%,但存在许多不确定因素

* 政府对近期韩元汇率波动表示担忧

路透墨西哥城11月4日电---韩国企划财政部长官朴宰完周日表示,由于今年前三季度经济增长缓慢,该国无法完成2012年国内生产总值(GDP)增长3.3%的目标,但第四季经济料因近期祭出的刺激举措而小幅回升.

"我们预计第四季经济将小幅回升,但不会是V型反转,"朴宰完在墨西哥城参加20国集团(G20)财长和央行行长会议间隙接受路透采访时称.

"经济将温和复苏,因此部分人士称经济将呈现像耐克商标那样的'对勾型'复苏,"他称.

朴宰完称,在2012年全球经济遭受欧元区危机、美国经济增长放缓和中国经济降温的全球背景下,"无法实现增长3.3%的目标",但他补充道,他认为受政府今年稍早祭出的一系列刺激计划提振,韩国经济增幅将超过分析师普遍预期的2%区间中段至低段水平.

朴宰完指出,政府并不准备下调2013年经济增长4%的目标,但该国明年的经济表现将取决于一系列国内外不确定因素.

"我们认为明年经济增速可能非常接近4%区间,尽管这或许取决于韩国12月举行的总统大选结果,"他称.

"新一届政府在经济增长问题上的立场将产生很大影响,"朴宰完称.再过几个月,韩国现任总统李明博便将结束其五年任期,而该国法律禁止总统连任.

他还指出,影响韩国明年经济表现的外部因素包括,美国周二举行的大选结果,即将到来的美国财政赤字谈判,中国新一届领导层可能采取的刺激计划规模以及仍在发酵的欧元区危机.

朴宰完表示,韩元升值速度"超过我们的预期".今年迄今韩元兑美元已累计上涨逾5%,给出口商带来更多压力.

"让我们感到担心的并非韩元汇率目前的水平,而是汇率波动,"他称,"基于这种考虑,我们正持续密切关注韩国市场的动向."(完)