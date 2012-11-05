〔全球经济〕欧债危机仍是全球复苏面临的最大障碍--美财政部官员

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透华盛顿11月2日电---美国财政部一位要求匿名的资深官员周五称,欧洲金融危机仍是全球经济复苏面临的最大障碍,将在周末的世界财经首脑墨西哥城会议上重点讨论.
"认识到欧洲仍是全球增长的最大阻力,20国集团(G20)将会严重关切欧洲危机的应对措施,"这位官员说.
此番评论与G20其他成员国的看法相左,这些国家认为美国自身的财政问题将成为G20会议的最重要议题.
这位财政部官员还称,墨西哥城会议亦将关注发展中国家将采取哪些进一步措施来强化内需和放宽汇率政策,特别是中国.
"比如中国,仍需要继续努力实现市场主导的汇率,并持续调整失衡,"这位官员说.但其补充说,中国允许人民币兑美元实质汇率自2009年以来升值超过11%,已经取得进展.(完)
--编译 艾茂林;审校 张涛
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。