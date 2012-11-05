〔全球经济〕欧债危机仍是全球复苏面临的最大障碍--美财政部官员

路透华盛顿11月2日电---美国财政部一位要求匿名的资深官员周五称,欧洲金融危机仍是全球经济复苏面临的最大障碍,将在周末的世界财经首脑墨西哥城会议上重点讨论.

"认识到欧洲仍是全球增长的最大阻力,20国集团(G20)将会严重关切欧洲危机的应对措施,"这位官员说.

此番评论与G20其他成员国的看法相左,这些国家认为美国自身的财政问题将成为G20会议的最重要议题.

这位财政部官员还称,墨西哥城会议亦将关注发展中国家将采取哪些进一步措施来强化内需和放宽汇率政策,特别是中国.

"比如中国,仍需要继续努力实现市场主导的汇率,并持续调整失衡,"这位官员说.但其补充说,中国允许人民币兑美元实质汇率自2009年以来升值超过11%,已经取得进展.(完)