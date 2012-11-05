伊朗强化波斯湾海军部署 加强控制争议岛屿

欧元区金融：欧洲央行称此轮压力测试将检验银行应对利率大幅变动的能力
自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜11月4日电---伊朗周日称，该国将加强在波斯湾地区的海军力量部署，强化对其与阿联酋存在争议的岛屿控制权。
这三个岛屿临近霍尔木兹海峡重要航道，围绕岛屿的主权争议一直是影响伊朗与阿拉伯邻国关系的症结。
伊朗国家电视台网站引述伊朗革命卫队指挥官贾法里（Mohammad Ali Jafari）的话称：“伊朗位于波斯湾地区岛屿的安全，是伊朗革命卫队海军力量的战略目标之一。”
伊朗与阿联酋围绕阿布穆萨岛、大通布岛和小通布岛的争议已有41年之久，而在今年4月伊朗总统艾哈迈迪-内贾德登上阿布穆萨岛后，矛盾升级。
9月时，阿联酋外长称伊朗“占领”这三个岛违反国际法。（完）
--编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。
路透约翰内斯堡2月28日 - 南非兰特周二下跌，因美国总统特朗普今日晚间在国会发表演说前，风险需求下降，新兴市场资产走势挣扎，缺乏方向。
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选