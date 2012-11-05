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亚洲 | 2012年 11月 5日 星期一 09:55 BJT

《汇市简讯》新西兰元持于0.8250美元上方,但缺乏实质动能

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* 新西兰元兑日圆买盘重现,助推新西兰元兑美元略微升破0.8250

* 澳洲数据未提供多少指引,零售销售好于预期,但ANZ就业数据不佳

* 澳元略偏买入基调,带动新西兰元,但整体成交仍淡

* 动能脆弱,表明今日将受限于波林格区间阻力位0.8261至盘中低点0.8235.(完)

--编译 隋芬;审校 郑茵

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