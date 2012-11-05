〔路透调查〕澳元/美元将持于平价水准上方,新西兰元将持稳

欧洲汇市：英镑下滑，投资人为美国总统特朗普今日讲话作准备
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。
路透悉尼11月5日电---路透对分析师的调查显示,未来几个月澳元不太可能大幅下跌,因缺少其他高收益货币,尽管金融市场预计澳洲央行将进一步降息.
路透调查52位分析师的预估中值显示,预计一个月后澳元/美元AUD=D4将报1.0300美元,然后逐步下滑,明年此时将跌至1.007美元,目前报1.0344.
未来12个月中,对澳元/美元的预估值从低至0.8500至高至1.0800不等,暗示澳元前景具有很大不确定性.
澳元强势是许多分析师预计澳洲央行将在周二降息25个基点至3.0%的主因.3.0%的利率与全球金融危机时的纪录低点齐平.
自5月以来,澳洲央行已累计降息100个基点,指因国内就业市场疲弱,而且澳洲一些主要资源出口价格下跌.
另一项调查显示,分析师预期新西兰元也同样强韧.预估中值显示,一个月和一年后新西兰元/美元NZD=D4将分别报0.8200美元和0.8100美元,略低于目前的0.8243.
澳元和新西兰元表现强劲,部分归因于投资者对收益率相对较高的澳洲和新西兰公债的需求旺盛.
澳洲10年期公债AU10YT=RR和新西兰10年期公债
NZ10YT=RR收益率分别报3.0%的3.5%,远高于欧美公债的收益率.(完)
--编译 于春红;审校 张涛
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。
自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。
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