〔金属期市〕LME期铜下跌,美国大选与中国领导人换届受关注

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透上海11月5日电---期铜价格周一下跌,由于美国大选和中国领导人换届对全球经济的影响仍不确定,投资者避开风险资产.
0124GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3微跌0.1%至每吨7,655美元,上个交易日下挫2.1%.
上海期交所主力2月期铜合约SCFcv1下滑1.3%,报每吨55,890元人民币(9,000美元),追随伦铜上周的大幅跌势.
美国总统大选将于周二进行,而中国也将在周四开始的十八大会议期间进行领导人换届.
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。