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亚洲 | 2012年 11月 5日 星期一 10:06 BJT

〔金属期市〕LME期铜下跌,美国大选与中国领导人换届受关注

路透上海11月5日电---期铜价格周一下跌,由于美国大选和中国领导人换届对全球经济的影响仍不确定,投资者避开风险资产.

0124GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3微跌0.1%至每吨7,655美元,上个交易日下挫2.1%.

上海期交所主力2月期铜合约SCFcv1下滑1.3%,报每吨55,890元人民币(9,000美元),追随伦铜上周的大幅跌势.

美国总统大选将于周二进行,而中国也将在周四开始的十八大会议期间进行领导人换届.

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