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亚洲 | 2012年 11月 5日 星期一 10:08 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆上涨,日圆进入下行螺旋?

0129 GMT

* 日圆基本处于守势,美元兑日圆冲高

* 美国非农就业岗位大增17.1万,美元兑日圆在80.50的触碰失效选择权被触发

* 能否突破80.81的周线图云区顶部,对美元兑日圆会否继续上行很关键

* 东京人士对澳元兑日圆与新西兰元兑日圆存在低接需求,两货币对均处于上行

* 英镑兑日圆与加元兑日圆走势略微落后,欧元兑日圆走势仍犹疑.(完)

--编译 隋芬;审校 徐文焰

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