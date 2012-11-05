《汇市简讯》美元兑日圆上涨,日圆进入下行螺旋?

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
0129 GMT
* 日圆基本处于守势,美元兑日圆冲高
* 美国非农就业岗位大增17.1万,美元兑日圆在80.50的触碰失效选择权被触发
* 能否突破80.81的周线图云区顶部,对美元兑日圆会否继续上行很关键
* 东京人士对澳元兑日圆与新西兰元兑日圆存在低接需求,两货币对均处于上行
* 英镑兑日圆与加元兑日圆走势略微落后,欧元兑日圆走势仍犹疑.(完)
--编译 隋芬;审校 徐文焰
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路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。