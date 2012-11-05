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市场报道 | 2012年 11月 5日 星期一 10:22 BJT

《汇市简讯》欧元/美元持稳,因美元基调趋弱

0205GMT * 亚洲股市相对稳定,尽管此前美股表现不佳 * 标普股指期货上涨0.25%,黄金升约5美元 * 亚洲市场基调稳定小幅打压美元,上周五美元大涨 * 欧元/美元稍早触及1.2808后回到周五收盘水准 * 传闻1.2810附近埋有期权相关的买单,停止单位于1.2800下方.(完) --编译 王翔琼;审校 徐文焰

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