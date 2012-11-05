《汇市简讯》欧元/美元持稳,因美元基调趋弱

欧元区金融：欧洲央行称此轮压力测试将检验银行应对利率大幅变动的能力
自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。
0205GMT * 亚洲股市相对稳定,尽管此前美股表现不佳 * 标普股指期货上涨0.25%,黄金升约5美元 * 亚洲市场基调稳定小幅打压美元,上周五美元大涨 * 欧元/美元稍早触及1.2808后回到周五收盘水准 * 传闻1.2810附近埋有期权相关的买单,停止单位于1.2800下方.(完) --编译 王翔琼;审校 徐文焰
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自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。
路透约翰内斯堡2月28日 - 南非兰特周二下跌，因美国总统特朗普今日晚间在国会发表演说前，风险需求下降，新兴市场资产走势挣扎，缺乏方向。
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选