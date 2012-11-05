〔中国热股〕博盈投资早盘涨停,公司拟增发新股购奥地利发动机厂商

路透上海11月5日电---中国汽车零部件企业博盈投资(000760.SZ)周一早盘涨停,因公司公布其定向增发方案,募集资金部分用于收购奥地利一家老牌柴油发动机厂商斯太尔动力公司(Steyr Motors GmbH).

博盈投资开盘即封住涨停位5.82元人民币,涨0.53元,仅成交38.2万股,目前涨停位仍有逾800万股买盘.

博盈投资拟以每股4.77元向东营英达钢结构公司等多家机构发行3.14亿股,募资15亿元,其中5亿元收购斯太尔动力的拥有人武汉梧桐矽谷天堂公司;3亿元用于向斯太尔动力增资,其余用于研发和补充流动资金.

此次收购将是"海外技术+中国制造"策略的再一次体现.据公司公告,斯太尔动力尽管拥有多项专利及稳定的客户,但年产能偏小.博盈投资收购斯太尔动力后,后者计划通过中国代工工厂和配套供应商完成其主要产品M14四缸柴油发动机的基础缸体,争取明年配套能力达到2万台.

斯太尔的奥地利本部亦准备扩大产能,明年完成的一期工程扩大至3万台,2014年完成二期工程,产能增至10万台.目前其年产量仅3,000台左右.(完)