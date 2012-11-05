〔中国新债〕进出口行周四招标发行220亿元金融债,含六个月和五年期

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透北京11月5日电---中国进出口银行周一公告称,将于周四(8日)招标发行两期金融债,总额220亿元人民币,期限包括六个月期和五年期.
刊登在中国债券信息网的公告显示,上述债为进出口行今年第20和21期金融债.
具体条款如下:
第20期 第21期
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发行金额 100亿元 120亿元
追加发行 无 至多80亿元
期限/计息方式 六个月/贴现 五年/固息
招标时间 11月8日10:00-11:00 11月8日10:00-11:00
招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 11月14日 11月16日
发行期 11月8日至11月14日 11月8日至11月16日
上市日 11月16日 11月22日
基本承销额 无 无
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--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
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