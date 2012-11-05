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亚洲 | 2012年 11月 5日 星期一 10:20 BJT

〔中国新债〕进出口行周四招标发行220亿元金融债,含六个月和五年期

路透北京11月5日电---中国进出口银行周一公告称,将于周四(8日)招标发行两期金融债,总额220亿元人民币,期限包括六个月期和五年期.

刊登在中国债券信息网的公告显示,上述债为进出口行今年第20和21期金融债.

具体条款如下:

第20期 第21期

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发行金额 100亿元 120亿元

追加发行 无 至多80亿元

期限/计息方式 六个月/贴现 五年/固息

招标时间 11月8日10:00-11:00 11月8日10:00-11:00

招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 11月14日 11月16日

发行期 11月8日至11月14日 11月8日至11月16日

上市日 11月16日 11月22日

基本承销额 无 无

----------------------------------------------------------------(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进

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