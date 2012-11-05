版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 6日 星期二 07:31 BJT

****主要国家经济指标预测--11月6日****

路透11月6日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 ------------------------------------------------------------------------------

0001 英国BRC零售销售 10月 -- +1.5%

0030 澳洲房价指数 第三季 +0.1% +0.5%

0330 澳洲央行利率决定 11月 3.00% 3.25%

0500 日本同时指标 9月 -- -0.2

领先指标 -- +0.6

0645 瑞士消费者信心指数 第四季 负22 负17

0843 意大利Markit服务业PMI 10月 44.5 44.5

0848 法国Markit服务业PMI 10月 46.2 46.2

综合PMI -- 44.8

0853 德国Markit服务业PMI 10月 49.3 49.3

0858 欧元区Markit服务业PMI 10月 46.2 46.2

综合PMI 45.8 45.8

0930 英国工业生产(较前月) 9月 -0.6% -0.5%

(较上年同期) -1.6% -1.2%

制造业产出(较前月) 0.3% -1.1%

(较上年同期) -0.8% -1.2%

1000 欧元区PPI(较前月) 9月 +0.2% +0.9%

(较上年同期) +2.6% +2.7%

1100 德国工业订单(较前月) 9月 -0.5% -1.3%

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月3日当周 -- +0.5%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月3日当周 -- +1.8%

1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 10月 -- 68.5

经季节调整PMI 58.2 60.4

2350 日本外汇储备(亿美元) 10月 -- 12,770

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

------------------------------------------------------------------------------

11月4日(日)

2330 澳洲TD-MI通胀指标(较上月) 10月 +0.1% --

11月5日(一)

0030 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 10月 -4.1% --

网络招聘广告(较前月) -4.6% --

0030 澳洲零售销售 9月 +0.5% --

第三季 -0.1% --

0030 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 9月 逆差14.56 --

进口 256.23 --

出口 241.66 --

0928 英国Markit/CIPS服务业PMI 10月 50.6 --

0930 欧元区Sentix投资者信心指数 11月 负18.8 负18

1330 加拿大建筑许可(较前月) 9月 -13.2% --

1500 美国就业指数 10月 108.2 --

1500 美国ISM非制造业指数 10月 54.2 54.7

企业活动指数 55.4 59.5 (完)

--整理 隋芬/王冠中;审校 徐文焰

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐