主要国家经济指标预测--11月6日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透11月6日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 ------------------------------------------------------------------------------
0001 英国BRC零售销售 10月 -- +1.5%
0030 澳洲房价指数 第三季 +0.1% +0.5%
0330 澳洲央行利率决定 11月 3.00% 3.25%
0500 日本同时指标 9月 -- -0.2
领先指标 -- +0.6
0645 瑞士消费者信心指数 第四季 负22 负17
0843 意大利Markit服务业PMI 10月 44.5 44.5
0848 法国Markit服务业PMI 10月 46.2 46.2
综合PMI -- 44.8
0853 德国Markit服务业PMI 10月 49.3 49.3
0858 欧元区Markit服务业PMI 10月 46.2 46.2
综合PMI 45.8 45.8
0930 英国工业生产(较前月) 9月 -0.6% -0.5%
(较上年同期) -1.6% -1.2%
制造业产出(较前月) 0.3% -1.1%
(较上年同期) -0.8% -1.2%
1000 欧元区PPI(较前月) 9月 +0.2% +0.9%
(较上年同期) +2.6% +2.7%
1100 德国工业订单(较前月) 9月 -0.5% -1.3%
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月3日当周 -- +0.5%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月3日当周 -- +1.8%
1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 10月 -- 68.5
经季节调整PMI 58.2 60.4
2350 日本外汇储备(亿美元) 10月 -- 12,770
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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11月4日(日)
2330 澳洲TD-MI通胀指标(较上月) 10月 +0.1% --
11月5日(一)
0030 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 10月 -4.1% --
网络招聘广告(较前月) -4.6% --
0030 澳洲零售销售 9月 +0.5% --
第三季 -0.1% --
0030 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 9月 逆差14.56 --
进口 256.23 --
出口 241.66 --
0928 英国Markit/CIPS服务业PMI 10月 50.6 --
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 11月 负18.8 负18
1330 加拿大建筑许可(较前月) 9月 -13.2% --
1500 美国就业指数 10月 108.2 --
1500 美国ISM非制造业指数 10月 54.2 54.7
企业活动指数 55.4 59.5 (完)
--整理 隋芬/王冠中;审校 徐文焰
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