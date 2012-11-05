〔中国新债〕财政部周六起将发行至多200亿元储蓄国债,期限三和五年

欧洲汇市：英镑下滑，投资人为美国总统特朗普今日讲话作准备
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。
路透上海11月5日电---中国财政部周一公告称,将从周六(10日)起,发行至多200亿元人民币的电子式储蓄国债,期限包括三年和五年期.发行期为11月10日-19日.
刊登在财政部网站的公告显示,上述两期国债分别为今年第13和第14期储蓄国债,按年付息.其中第13期为三年期,年利率为4.76%,最大发行额为120亿元;第14期期限为五年,年利率为5.32%,最大发行额为80亿元.
公告公布日至发行开始前一日,如遇中国人民银行调整同期限金融机构存款利率,该两期国债取消发行.发行期内,如遇中国人民银行调整同期限金融机构存款利率,该两期国债从调息之日起停止发行.
储蓄国债(电子式)是财政部面向个人投资者发行的,以电子方式记录债权的一种不可上市流通的人民币债券.(完)
更多详情,请点选中国财政部网站(here)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。
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