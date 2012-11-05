〔美国经济〕估算飓风桑迪的保险损失还为时过早--RMS

路透11月2日电---主要灾难评估公司Risk Management Solutions(RMS)周五表示,威力巨大的飓风桑迪所造成的破坏范围太广,因此估算损失还为时过早.其同行则预计保险损失可能介于70-200亿美元.

RMS在声明中称,越来越多的证据表明,上周一袭击最大城市纽约在内美国东北部的这场风暴,对一些地区造成严重破坏.

"情况仍在演变,诸多变数尚未显现.因此提供一份对整体保险损失的可靠预估依然太早."RMS模型方案副总裁Claire Souch称.

RMS的两家主要同行Eqecat和AIR Worldwide均发布初步预估.

AIR projected预计保险损失为70-150亿美元;Eqecat周四上调初步预估至100-200亿美元.两家公司的预估均把住宅相关的洪水损失排除在外,因联邦政府的国家洪水保险计划(National Flood Insurance Program)覆盖这部分损失.(完)