〔美国经济〕估算飓风桑迪的保险损失还为时过早--RMS

欧元区金融：欧洲央行称此轮压力测试将检验银行应对利率大幅变动的能力
自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。
路透11月2日电---主要灾难评估公司Risk Management Solutions(RMS)周五表示,威力巨大的飓风桑迪所造成的破坏范围太广,因此估算损失还为时过早.其同行则预计保险损失可能介于70-200亿美元.
RMS在声明中称,越来越多的证据表明,上周一袭击最大城市纽约在内美国东北部的这场风暴,对一些地区造成严重破坏.
"情况仍在演变,诸多变数尚未显现.因此提供一份对整体保险损失的可靠预估依然太早."RMS模型方案副总裁Claire Souch称.
RMS的两家主要同行Eqecat和AIR Worldwide均发布初步预估.
AIR projected预计保险损失为70-150亿美元;Eqecat周四上调初步预估至100-200亿美元.两家公司的预估均把住宅相关的洪水损失排除在外,因联邦政府的国家洪水保险计划(National Flood Insurance Program)覆盖这部分损失.(完)
--编译 王翔琼;审校 王丽鑫
自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。
路透约翰内斯堡2月28日 - 南非兰特周二下跌，因美国总统特朗普今日晚间在国会发表演说前，风险需求下降，新兴市场资产走势挣扎，缺乏方向。
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选