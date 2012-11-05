〔投行观点〕人民币强势升值难持续,央行对汇率大幅升值容忍度有限--中金

路透北京11月5日电---中金公司最新报告称,美国第三轮量化宽松政策(QE3)和央行购汇有限驱动人民币大幅升值,但人民币强势升值难以持续,因从长期看人民币汇率已经接近均衡水平,短期看QE3的影响不可持续,且中国央行对汇率大幅升值的容忍度应当有限.

报告指出,中金公司对人民币兑美元CNY=CFXS年底中间价的预测是6.27,明年年底价的预测与今年持平.

报告并认为,9月期间人民币大幅升值1%,升势凌厉的原因在于,企业与居民售汇意愿在QE3后有所加强,然而央行一方面购汇不积极,容忍市场推升人民币,另一方面也有主动引导升值的迹象.

"央行的行为值得关注,其减少市场干预,是短期的政治因素,还是朝汇率灵活性迈出重要一步,还需进一步观察."报告称.

人民币最近强势走升,兑美元即期自7月下旬至今已升值约2.4%,9月份大幅升值1%,且在最近多次触及日间波幅上限并迭创历史新高.

而央行购汇不积极,消极容忍市场推升人民币.央行9月仅从市场购汇20亿,这使得人民币升值要比以往快一些,也反映央行对人民币升值的容忍度上升.不过,央行也有主动引导升值的迹象和可能.

央行主动引导升值可能有两个考虑,首先可能是美国大选、财政部向国会发布针对中国等主要贸易伙伴的汇率评估报告等的政治因素.其次,央行想引导市场预期,改变过去一个季度汇率贬值、私人部门资本流出的压力.

**人民币强势升值难以持续**

报告指出,总体判断,人民币现在离均衡水平不远.从经济形势看,央行并没有理由让人民币兑美元持续升值,因此近期升值可能汇率灵活性加大,也可能反映美国大选、美国发布汇率评估报告等政治因素,哪个是真实原因,这需要进一步观察.

且QE3的影响不可持续.私人部门持有大量的对外净负债头寸,有内在的再平衡过程,QE3对企业和居民结汇意愿的影响会逐渐减弱.

报告并指出,长期而言,从人口、经济增长等基本面因素看,人民币不具贬值的基础,未来实际有效汇率温和升值,但私人部门对外净负债头寸,与官方净资产头寸的再平衡过程使得名义汇率有贬值压力.

北京时间周一12:00,人民币兑美元即期报6.2452元,盘中多次触及1%波幅区间上限6.2451,上日收报6.2415元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3082元,为10月16日以来的新低.(完)