〔路透调查〕未来一年欧元兑美元将下跌,受累于欧债危机和经济下滑

路透伦敦11月2日电---路透调查显示,经济下滑及欧债危机将使未来12个月欧元/美元汇率下跌.

本周对逾60位分析师和外汇策略师的最新调查显示,欧元/美元EUR=在12个月后将降至1.25美元,目前约报1.288.

尽管9月以来欧元已累计涨逾3%,但受访者中几乎没人相信欧元/美元能够维持强劲走势.美元则承受着来自美联储刺激政策的压力.

近期商业调查显示,欧元区几乎无望快速恢复增长,而且欧债危机有可能再次加剧,这将进一步打压欧元/美元走势.

实际上,欧元/美元上周五跌至三周低位,美元指数.DXY升至9月11日以来最高水准,欧元则降至10月11日以来最低位.

"欧元兑其他主要货币一度上升,因市场认为(欧债危机)的尾部风险已降低,"莱斯银行集团全球分析师Jeavon Lolay在研究报告中称.

"但我们的预测显示,随着欧元区紧张局势加剧,未来一年欧元将缩减涨幅."

总体来说,调查显示欧元/美元一个月、三个月、六个月和12个月后将分别报1.30、1.28、1.27和1.25.

尽管欧元前景较上次调查几无变化,但预估区间略上升,反映近期欧元走强.

下月预估值似乎不太可能再度上升.根据商品期货交易委员会(CFTC)数据,外汇投机客10月增持欧元空头部位,并在最近一周增加了欧元净空头部位.

本周稍早所作路透调查显示,欧洲央行明年初将把利率从0.75%降至纪录新低0.5%.

这可能将进一步打压欧元.

分析师称,就欧元/英镑EURGBP=来说,英镑将维持强劲,因市场普遍预期英国经济表现略强于欧元区,尽管英国经济高度依赖对欧元区的出口.(完)