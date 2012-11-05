〔路透调查〕加元/美元料将小幅走强,因加拿大央行政策立场强硬

路透多伦多11月2日电---接受路透访问的外汇分析师认为,加元兑美元在未来一年料将小幅走强,在略高于平价水准交投,因加拿大央行的政策立场在七国集团(G7)成员国央行中最为强硬.

周五公布的调查结果显示,52位全球外汇分析师的预估中值为,加元/美元一个月后料报0.99加元或1.0101美元;三个月后升至0.98加元或1.0204美元,并在六个月及一年后仍保持在该水准.

加元/美元周五交投于0.9970加元或1.0030美元.

分析师称,美国联邦储备理事会(美联储,FED)实施第三轮量化宽松政策,承诺每个月向美国经济注入400亿美元,直到就业市场持续好转,这令加元汇率前景受到支撑.

"总体的看法是,货币政策发挥了重要作用.美联储仍在量化宽松...这仍不利于美元."Scotiabank首席外汇分析师Camilla Sutton指出.

本次调查结果与10月3日公布的上次调查结果相似,当时分析师预期加元/美元在一个月、三个月、六个月和一年后均报0.98加元.

加拿大央行近来已经降低了升息的论调,但分析师仍确信,该央行下一步举动将是升息.

Sutton表示,美国未能制定一个长期的财政计划也对美元不利.

看好加元的分析师还预计,中国经济回稳将支撑大宗商品价格,进而提振加元汇率.(完)