《澳洲经济焦点》经济数据喜忧参半,市场对是否降息莫衷一是

* 9月零售销售增长0.5%,但第三季支出下滑0.1%

* 贸易逆差缩窄至14.6亿澳元,出口依然不振

* 10月新车销售劲增,但招聘广告减少

* 市场对于央行周二是否降息意见不一

路透悉尼11月5日电---周一公布的一系列澳洲数据显示零售销售回暖,新车需求飙升,但就业市场和出口获利趋疲,数据喜忧参半,使得市场人士对本周是否降息意见不一.

周二澳洲央行在月度政策会议上可能选择下调利率至3%,以强化10月降息的效果,这样就会追平澳洲利率在全球金融危机时触及的纪录低点.

路透调查中分析师多数认为央行将降息,但投资者更为审慎,部分原因是近期中美的经济显现改善的迹象.

澳洲联邦银行(CBA)首席分析师Michael Blythe表示,"澳洲央行明日行动的机率看来是一半对一半,稍早降息有开始产生效果的迹象,这对于再次行动有某种负面影响."