《澳洲经济焦点》经济数据喜忧参半,市场对是否降息莫衷一是

欧元区金融：欧洲央行称此轮压力测试将检验银行应对利率大幅变动的能力
自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。
* 9月零售销售增长0.5%,但第三季支出下滑0.1%
* 贸易逆差缩窄至14.6亿澳元,出口依然不振
* 10月新车销售劲增,但招聘广告减少
* 市场对于央行周二是否降息意见不一
路透悉尼11月5日电---周一公布的一系列澳洲数据显示零售销售回暖,新车需求飙升,但就业市场和出口获利趋疲,数据喜忧参半,使得市场人士对本周是否降息意见不一.
周二澳洲央行在月度政策会议上可能选择下调利率至3%,以强化10月降息的效果,这样就会追平澳洲利率在全球金融危机时触及的纪录低点.
路透调查中分析师多数认为央行将降息,但投资者更为审慎,部分原因是近期中美的经济显现改善的迹象.
澳洲联邦银行(CBA)首席分析师Michael Blythe表示,"澳洲央行明日行动的机率看来是一半对一半,稍早降息有开始产生效果的迹象,这对于再次行动有某种负面影响."
"我们预计会降息,但是这些数据暗示无论明天作出何种决定,我们都已接近本轮利率周期的底部."
自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。
路透约翰内斯堡2月28日 - 南非兰特周二下跌，因美国总统特朗普今日晚间在国会发表演说前，风险需求下降，新兴市场资产走势挣扎，缺乏方向。
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选