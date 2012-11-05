中国在内蒙古发现世界级铀矿--新华

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海11月5日电---新华社援引中国国土资源部消息称，中国地质学家在内蒙古发现世界级铀矿。
报导称，这是中国发现的最大规模的可地浸砂岩型铀矿床，但报导没有提及可能的实际蕴藏量。
报导称，这对中国立足国内提高铀资源供应，提高核电发展资源保障能力有重大意义。
报导还表示，连同此前的勘查成果，该地区累计控制铀资源量跻身于世界级大矿行列。
据海关数据，中国从哈萨克斯坦、纳米比亚、澳大利亚和乌兹别克斯坦进口铀矿石。（完）
--编译：程芳 发稿：张家伟
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吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。