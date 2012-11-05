〔英国经济〕英国或需采取更多非常规举措来复苏经济--FSA主席特纳

路透伦敦11月2日电---英国金融服务监管局(FSA)主席特纳周五表示,英国可能需要采取更多的非常规政策来激活经济,他在讲话中谈及了英国央行近期采取的促进银行对企业放贷的措施.

特纳目前亦担任英国央行金融政策委员会的成员,他已参与竞选下届英国央行总裁.

特纳在南非央行举办的一场活动上还表示,监管机构必须打破一种错觉,即认为更复杂的金融创新与信贷创造可以带来无穷的益处.

特纳举例称,像英国央行针对银行业的"融资换信贷"方案以及金融服务监管局放宽流动性准则,就是英国所需要的政策,"这是政策的创新,远远打破了过去的常规."

"若这些措施被证明并不足够,我们可能必需考虑进一步的政策创新与不同方面政策的整合,来克服由发达经济体普遍去杠杆化所造成的强大经济阻力."

英国央行副总裁塔克被认为是可能接替央行现任总裁金恩的热门人选,此外央行前首席经济学家维克司也在角逐这一职位.财政大臣欧思邦料将于12月5日公布选择结果.

特纳并在讲话中强调对银行业必需实施严格监管.(完)