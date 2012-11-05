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货币新闻 | 2012年 11月 5日 星期一 11:23 BJT

〔马来西亚期市〕马来西亚棕榈油期货重挫逾3%,因担忧库存高企

路透新加坡11月5日电---马来西亚棕榈油期货周一重挫逾3%至逾三周最低位,因市场人士持续担忧该国库存高企.马来西亚是全球第二大棕榈油出产国.

0300 GMT时,指标棕榈油1月期货合约FCPOc3下跌3.4%,报每吨2,410林吉特(787美元),为10月12日以来首见的低位.

其他植物油市场下跌亦令棕榈油市场承压.0300 GMT,美国12月交割的豆油合约BOZ2下滑0.9%.大连商品交易所主力2013年5月豆油合约DBYcv1下跌2.7%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 于春红

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