〔马来西亚期市〕马来西亚棕榈油期货重挫逾3%,因担忧库存高企

欧洲汇市：英镑下滑，投资人为美国总统特朗普今日讲话作准备
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。
路透新加坡11月5日电---马来西亚棕榈油期货周一重挫逾3%至逾三周最低位,因市场人士持续担忧该国库存高企.马来西亚是全球第二大棕榈油出产国.
0300 GMT时,指标棕榈油1月期货合约FCPOc3下跌3.4%,报每吨2,410林吉特(787美元),为10月12日以来首见的低位.
其他植物油市场下跌亦令棕榈油市场承压.0300 GMT,美国12月交割的豆油合约BOZ2下滑0.9%.大连商品交易所主力2013年5月豆油合约DBYcv1下跌2.7%.(完)
--编译 兰秀娟;审校 于春红
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。
自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。
路透约翰内斯堡2月28日 - 南非兰特周二下跌，因美国总统特朗普今日晚间在国会发表演说前，风险需求下降，新兴市场资产走势挣扎，缺乏方向。