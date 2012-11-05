〔路透专访〕中国仍将支持全球经济增长--澳洲国库部长斯万

欧元区金融：欧洲央行称此轮压力测试将检验银行应对利率大幅变动的能力
自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。
路透墨西哥城11月4日电---澳洲国库部长斯万周日表示,即便中国经济年增速稳定在目前的7-8%水平,也将继续支持全球经济.
斯万在墨西哥参加20国集团(G20)财长与央行总裁会议时称,增长乏力威胁到全球前景,并敦促决策者迅速行动解决问题.
但他指出,中国经济增长率从2007年中期的超过14%放缓,今年可能降至7.5%,这一趋势被外界误读.
"有关中国经济增长率的讨论大多没有考虑到这样一个事实,即目前该国的经济规模已较2007年底时增长了40%."斯万在会前接受专访时称.
"如果中国在经济规模扩大了40%的情况下保持7%或8%的增速,就仍能为全球经济增长作出重大贡献."
斯万指出,欧洲和美国必须迅速行动以应对挑战,以帮助全球经济走出增长迟滞局面.
"即便是在范围更广的澳洲和亚洲,欧美经济增长乏力带来压力也变得非常巨大."他说,并补充道美国决策层需迅速采取行动,以避免年底的减支增税变为现实.
"他们需要快速行动以应对财政悬崖问题,之后还需要出台一份中期财政整顿方案,令他们能在短期内促进经济增长,而在中长期整顿财政状况."斯万说.(完)
--编译 徐文焰;审校 丁琦
自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。
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