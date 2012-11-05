〔路透调查〕日本第三季GDP料较前季萎缩0.9%,因出口受抑

* 公布项:日本第三季国内生产总值(GDP)初值

* 公布时间: 11月11日2350GMT

* 路透调查预估中值:较前季萎缩0.9%

路透东京11月2日电---路透调查显示,日本经济第三季可能萎缩0.9%,为五个季度来首现萎缩,受累于全球经济放缓打压出口且政策刺激驱动的消费丧失动能.

日本第三季国内生产总值(GDP)可能自去年4-6月当季以来首次出现萎缩,折合成年率为下滑3.4%.美国第三季GDP环比增长年率为2.0%.

"国内及国外需求均可能明显恶化,这或将支持经济已经进入衰退阶段的看法,"第一生命经济研究所经济分析师新家义贵说.

"海外经济体成长停滞、日圆维持强势以及对美国的汽车出口增势暂停,已经对(日本)经济造成影响."

外部需求减弱料使得第三季GDP增长率减少0.7个百分点,在第二季令增速损失0.1个百分点.

参与调查的28位分析师预计,日本7-9月民间消费料下降0.6%,因政府对购买低能耗汽车提供补贴的利好影响减退.民间消费占日本经济的约60%.

若果真如此,这将是民间消费六个季度以来首次下降.第二季为增长0.1%.(完)