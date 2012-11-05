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亚洲 | 2012年 11月 5日 星期一 11:19 BJT

〔表格〕11月2日止当周外国投资者在亚洲股市买卖情况--野村

路透11月5日电---11月2日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况(括号内数字表示卖超):

外资买卖 (百万美元)

一周 四周 13周 年内迄今 2011年

日本外亚洲市场 (569) (1,198) 18,319 37,829 (14,372)

印度 (69) 1,763 7,456 17,985 230

印尼 (65) 276 1,290 2,083 1,274

日本 (300) 1,827 1,188 10,827 21,712

韩国 (217) (1,117) 6,193 12,249 (7,341)

菲律宾 28 (218) (205) 1,761 1,327

台湾 (48) (1,206) 4,117 2,175 (9,680)

泰国 (198) (697) (532) 1,576 (183) (完)

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.

--编译 侯向明;审校 孙茉莉

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

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