〔表格〕11月2日止当周外国投资者在亚洲股市买卖情况--野村

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透11月5日电---11月2日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况(括号内数字表示卖超):
外资买卖 (百万美元)
一周 四周 13周 年内迄今 2011年
日本外亚洲市场 (569) (1,198) 18,319 37,829 (14,372)
印度 (69) 1,763 7,456 17,985 230
印尼 (65) 276 1,290 2,083 1,274
日本 (300) 1,827 1,188 10,827 21,712
韩国 (217) (1,117) 6,193 12,249 (7,341)
菲律宾 28 (218) (205) 1,761 1,327
台湾 (48) (1,206) 4,117 2,175 (9,680)
泰国 (198) (697) (532) 1,576 (183) (完)
资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.
--编译 侯向明;审校 孙茉莉
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。