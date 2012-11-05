版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 5日 星期一 11:24 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑恐将进一步走低

0305GMT

* 欧元/英镑的日线若收在始于7月低点的关键趋势线下方,更下档的目标位将成为焦点.

* 50%费波纳奇回档位0.796与结构支撑位重合,并且再度测试主要趋势线.

* 如果汇价触及0.796并且显示出触底迹象,则此水准可视为多头入市的良好位置.

* 若欧元/英镑滞留在0.796下方,则将开启进一步下跌并测试更低目标位的走势.

* 浏览技术图表,请点选(link.reuters.com/nuc73t). (完)

--编译 高琦; 审校 张涛

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐