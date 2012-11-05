〔全球金融〕尽管欧洲银行业收缩业务,但仍有多家被要求持有额外资本

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透伦敦/法兰克福11月2日电---尽管欧洲银行业在为应对欧债危机而收缩业务,但在那些被要求持有额外资本以保护全球金融体系的银行中,仍将以欧洲的为主.
20国集团(G20)旗下的一个工作小组--金融稳定委员会(FSB)周四重新修订了"系统性重要"银行的名单.这些银行被视为非常庞大且复杂,需要额外的缓冲来吸收可能的损失.
该名单中有16家银行来自欧洲,约占全球银行业资产的半壁江山.八家来自美国,四家来自亚洲.金融稳定委员会下次更新名单的时间为2013年11月.
西班牙对外银行(BBVA)(BBVA.MC)和总部位于伦敦的渣打银行(STAN.L)首次进入上述名单,因为有三家已退回到国内市场的欧洲银行被移出名单,这三家银行是德国商业银行(CBKG.DE)、莱斯银行集团(LLOY.L)和Dexia(DEXI.BR)。
金融稳定委员会所要求的资本附加,将在巴塞尔协议III规定的7%的资本比例下限基础上另外收取,该措施将从2016年起的三年间逐步推行.根据全球巴塞尔协议III的规定,所有银行必须在从明年1月起的六年间逐步实现一级资本比率至少为7%的目标.
分析师称,大多数银行已经达到或超过了这一要求."英国、瑞士等国的本地规定已高于上述要求。荷兰和瑞典的要求也更高,"一位分析师称.
例如,BBVA和渣打银行将被要求核心资本比率为8%.而前者已达到了10.8%,后者6月时则为11.6%.(完)
--编译 兰秀娟;审校 丁琦
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