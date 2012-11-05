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亚洲 | 2012年 11月 5日 星期一 11:52 BJT

〔韩国债市〕外资10月连续第二个月买超韩债,智利投资者为最大买家

路透首尔11月5日电---韩国政府周一公布数据显示,10月外资对韩国债券的净投资连续第二个月增长,因智利央行增加以韩元计价债券的风险敞口.

韩国金融监督管理局(FSS)称,韩国债市10月外资净流入3,610亿韩元(3.3093亿美元),尽管有2.7万亿(兆)韩元到期债券被赎回.

智利投资者的购买规模最大,共计买入价值5,550亿韩元的债券.FSS一位官员表示,智利央行于9月开始购买韩债,10月再度买进,但其并未详细阐明具体数据.

FSS官员称,挪威主权财富基金和瑞士央行10月亦继续增持韩国债券,凸显出投资者对韩债作为避风港的信心不断增强.

但中国投资者10月卖超3,516亿韩元韩债,为5月以来持仓首次下滑,也是纪录最大降幅.

外资同期卖超1.1万亿韩元韩国股票,在韩元KRW=近期升值后进行获利了结,并且对全球经济的担忧重燃.(完)

--编译 王兴亚;审校 戴素萍

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