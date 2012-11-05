〔韩国债市〕外资10月连续第二个月买超韩债,智利投资者为最大买家

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透首尔11月5日电---韩国政府周一公布数据显示,10月外资对韩国债券的净投资连续第二个月增长,因智利央行增加以韩元计价债券的风险敞口.
韩国金融监督管理局(FSS)称,韩国债市10月外资净流入3,610亿韩元(3.3093亿美元),尽管有2.7万亿(兆)韩元到期债券被赎回.
智利投资者的购买规模最大,共计买入价值5,550亿韩元的债券.FSS一位官员表示,智利央行于9月开始购买韩债,10月再度买进,但其并未详细阐明具体数据.
FSS官员称,挪威主权财富基金和瑞士央行10月亦继续增持韩国债券,凸显出投资者对韩债作为避风港的信心不断增强.
但中国投资者10月卖超3,516亿韩元韩债,为5月以来持仓首次下滑,也是纪录最大降幅.
外资同期卖超1.1万亿韩元韩国股票,在韩元KRW=近期升值后进行获利了结,并且对全球经济的担忧重燃.(完)
--编译 王兴亚;审校 戴素萍
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。