《全球市场》亚股下跌,因投资者在美国大选前持谨慎态度

欧元区金融：欧洲央行称此轮压力测试将检验银行应对利率大幅变动的能力
自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。
* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌,日经指数下滑0.3%
* 欧元/美元跌至一个月低位
* 美元指数在避险买盘的支撑下触及两个月高位
* 金价从重跌中反弹,持于关键技术水准上方
路透东京11月5日电---亚洲股市周一下跌,美元走坚,因为投资者在争夺激烈的美国大选前规避风险,且未理会强劲的美国就业数据,而是关注于全球经济成长的前景脆弱.
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.3%,从上周五所及的10月23日以来高位处回落.
日本股市日经指数.N225走软0.3%,上周五收在一周高位.
自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。
路透约翰内斯堡2月28日 - 南非兰特周二下跌，因美国总统特朗普今日晚间在国会发表演说前，风险需求下降，新兴市场资产走势挣扎，缺乏方向。
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选