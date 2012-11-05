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货币新闻 | 2012年 11月 5日 星期一 11:36 BJT

《全球市场》亚股下跌,因投资者在美国大选前持谨慎态度

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌,日经指数下滑0.3%

* 欧元/美元跌至一个月低位

* 美元指数在避险买盘的支撑下触及两个月高位

* 金价从重跌中反弹,持于关键技术水准上方

路透东京11月5日电---亚洲股市周一下跌,美元走坚,因为投资者在争夺激烈的美国大选前规避风险,且未理会强劲的美国就业数据,而是关注于全球经济成长的前景脆弱.

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.3%,从上周五所及的10月23日以来高位处回落.

日本股市日经指数.N225走软0.3%,上周五收在一周高位.

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