〔中国债市动态〕现券延续稳势,中美领导人换届令机构观望为上

路透上海11月5日电---中国银行间债市周一早盘现券延续稳势,本周四(8日)中共十八大召开,美国总统大选也即将进行,中美两大经济体同时面临领导人换届,消息面的不确定性令机构多选择观望.

交易员并认为,近期公布的经济数据显示,中国经济正缓慢回暖,但势头如何还有待观察,中长券虽仍面临压力,不过收益率上行空间暂有限.

北京一银行交易员称,"没咋动,早上三年、五年国债点了几笔(买价),收益率上了两个点,后来又回来了."

该交易员并表示,由于资金面依旧平稳,短券今日变动也不大,成交最活跃的短期国债120019券收益率小跌了1个基点(bp).

受建筑、消费服务等行业增长加快带动,中国10月官方非制造业PMI自两年低点大幅回升,进一步证实,在前期一系列"稳增长"政策作用下,中国经济逐步迈入复苏.[ID:nSB2082863]

剩余期限约4.78年的国债120014券最新报价CN120014=CFXM为3.19%/3.16%,上日尾盘为3.19%/3.15%.剩余期限约0.95年的国债120019券最新报价CN120019=CFXM为2.93%/2.93%,上日尾盘为2.9450%/3.9350%.(完)