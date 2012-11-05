〔中国债市动态〕现券延续稳势,中美领导人换届令机构观望为上

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透上海11月5日电---中国银行间债市周一早盘现券延续稳势,本周四(8日)中共十八大召开,美国总统大选也即将进行,中美两大经济体同时面临领导人换届,消息面的不确定性令机构多选择观望.
交易员并认为,近期公布的经济数据显示,中国经济正缓慢回暖,但势头如何还有待观察,中长券虽仍面临压力,不过收益率上行空间暂有限.
北京一银行交易员称,"没咋动,早上三年、五年国债点了几笔(买价),收益率上了两个点,后来又回来了."
该交易员并表示,由于资金面依旧平稳,短券今日变动也不大,成交最活跃的短期国债120019券收益率小跌了1个基点(bp).
受建筑、消费服务等行业增长加快带动,中国10月官方非制造业PMI自两年低点大幅回升,进一步证实,在前期一系列"稳增长"政策作用下,中国经济逐步迈入复苏.[ID:nSB2082863]
剩余期限约4.78年的国债120014券最新报价CN120014=CFXM为3.19%/3.16%,上日尾盘为3.19%/3.15%.剩余期限约0.95年的国债120019券最新报价CN120019=CFXM为2.93%/2.93%,上日尾盘为2.9450%/3.9350%.(完)
--发稿 边竞; 审校 曾祥进
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。