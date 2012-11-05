《交易视点》中国信用债收益率曲线陡峭化下行,但信用利差难收窄--中金

路透北京11月5日电---中国大型投行--中金公司发布中国信用策略周报表示，随着供需状况逐步改善，维持对信用债收益率曲线陡峭化下行但信用利差难以收窄的判断。

**中票发行利率高于下限的情形增多**

随着同评级发行人资质差异的扩大，中票发行利率高于指导下限的情形越来越多，近两月占比已达到近30%。

这样的发行人大致分为两类。第一类是城投、高速公路和综合投资这些与地方政府相关的主体。城投中票的发行利率是否高于指导下限取决于当地的财政实力，省级及一线城市发行利率均与指导下限一致且上市后还有一定溢价，而三、四线城市或开发区的发行利率通常高于指导下限，且二级市场也少有成交。高速公路中票的发行人多为省级运营商，发行利率与所在地区有关，东部沿海地区多发在指导下限，而西部内陆地区多高于下限。

第二类是在最近一年内有评级上调的民营或外资企业，显示市场仍然倾向于按照上调前的评级定价。在这些高于指导下限的中票中，我们认为城投中票的相对价值不高，因为其发行利率仍低于可比城投类企业债，而高速公路中票虽然负面新闻较多，但实质违约风险并不高，适宜长期配置。

而民营中票中并不是所有的评级上调均不合理，可以参照中金评分选择信用资质较好的发行人，如新奥、瑞水泥的外部评级都比较合理，未来定价向新评级靠拢的可能性较大。

**市场回顾及展望：供需状况逐步改善，收益率曲线陡峭化下行**

我们维持对信用债收益率曲线陡峭化下行但信用利差难以收窄的判断，一方面，资金面将趋于宽松，短融收益率跟随回购利率均值在未来一段时间继续下行的可能性较大；另一方面，受十八大召开的影响，供给量也有望出现阶段性回落。

铁道债全年发债计划已经完成，后续发行量较大的主要集中在200亿中石油公司债和100亿国网企业债。

从铁道债最后一期的招标结果来看，保险的配置需求在增强。

此外，在三季报业绩风险释放以及维稳情绪的带动下，风险偏好的提升仍然有利于高收益债，不过二级市场收益率的下降空间有限，市场热点将集中在一级市场，从一级市场申购然后在二级市场卖出的盈利模式仍将持续，AA级信用债与AA+信用债之间的利差有望继续缩小。

**评级调整：永煤债主体变更，评级有望上调至AAA**

本周有5项单独出具跟踪评级报告的正面评级行动，涉及2家城投、2家电力和1家医药，除鲁南制药评级展望调整至正面外，其余均为主体评级上调1档，我们评分均维持不变。

另外，07永煤债偿债主体变更为永煤股份，中诚信给予AA+/正面，而控股股东永煤控股的主体评级为AAA。

我们认为永煤股份偿债能力不弱于永煤控股，并且未来有望上市，给予其3+的主体评分，与永煤控股一致。(完)

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