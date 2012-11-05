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债券 | 2012年 11月 5日 星期一 11:31 BJT

《中国国债发行日程表》--11月5日

1、以下为中国即将或正在发行的国债:  
  
 发债主体   规模      期限    票面利率    债券类型      发行时间  上市时间  
       (亿元人民币)  
==========================================================================    
 财政部    *120        3年      *4.76%  电子储蓄国债   *11/10-11/19   --
            *80        5年      *5.32%  电子储蓄国债   *11/10-11/19   --
 财政部    *260        7年     *周三招标 记账式国债    *11/8-11/12  *11/14
                            (今年第16期七年品种二次续发)      
 财政部     150      三个月   *3.1324%   贴现国债       11/5-11/7    11/9
 财政部       --      50年       --      记账式国债       11/14 
 财政部       --       5年       --      记账式国债       11/21 
 财政部       --       3年       --      记账式国债       12/5  
 财政部       --      10年       --      记账式国债       12/12  
  
2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债:  
  
发债主体        规模      期限   票面利率     债券类型     发行时间  上市时间  
             (亿元人民币)  
============================================================================= 
无
============================================================================= 

 注:1、*代表新增  
    2、记帐式国债均为跨市场国债,即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市.(完)

  --整理 徐永; 审校 李宏薇

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