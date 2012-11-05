《中国国债发行日程表》--11月5日

1、以下为中国即将或正在发行的国债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) ========================================================================== 财政部 *120 3年 *4.76% 电子储蓄国债 *11/10-11/19 -- *80 5年 *5.32% 电子储蓄国债 *11/10-11/19 -- 财政部 *260 7年 *周三招标 记账式国债 *11/8-11/12 *11/14 (今年第16期七年品种二次续发) 财政部 150 三个月 *3.1324% 贴现国债 11/5-11/7 11/9 财政部 -- 50年 -- 记账式国债 11/14 财政部 -- 5年 -- 记账式国债 11/21 财政部 -- 3年 -- 记账式国债 12/5 财政部 -- 10年 -- 记账式国债 12/12 2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) ============================================================================= 无 ============================================================================= 注:1、*代表新增 2、记帐式国债均为跨市场国债,即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市.(完) --整理 徐永; 审校 李宏薇