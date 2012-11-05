〔中国货币市场〕主要回购利率窄幅波动,例行准备金调整后供求尚稳

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透北京11月5日电---中国银行间资金市场周一早盘主要期限质押式回购利率窄幅波动.市场人士表示,今日例行存款准备金调整对流动性冲击尚可,资金供求关系较平稳,市场关注点转向周内公开市场逆回购操作量.
"今天市场资金比较平稳,价格变化不大,"上海一银行交易员称,"准备金补缴了,资金还可以,逆回购操作量影响会大一些."
他进一步指出,当前七天期资金的二级市场供应量也就在千亿左右,而明天七天期逆回购的到期量为2,900亿元人民币.二级市场资金供应量的局限,决定了部分期限资金缺口的补足要依赖公开市场,故周内逆回购操作量的大小广受关注,其预计周内资金面平稳中或略显紧.
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.由于商业银行多在此前月末时点突击拉入存款以应对考核,今日机构会有相当量的准备金补缴.
路透统计显示,本周央行公开市场逆回购到期金额高达5,330亿元.上周公开市场净投放3,790亿元,创单周净投放记录新高.[CN/MMTCN]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:43 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.7026 2.6609 +4.17
七天CN7DRP=CFXS 3.3314 3.3734 -4.20
14天CN14DRP=CFXS 3.3963 3.3775 +1.88
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--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
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