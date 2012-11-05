《汇市简讯》澳元/美元暂时守住上午涨幅,降息预期小幅升温

0342GMT * 澳元/美元持稳在1.0357附近,澳洲经济数据公布后一度触及1.0368的高位 * 零售销售数据好于预期,但澳新银行10月报纸广告数据(下挫4.1%)令人失望 * 市场预期降息可能性从之前的53%提高至57% * 澳元/美元意外持坚,但短天期期权波动率遇买需 * 市场似乎低估了降息25个基点的机率 * 照此推测,如果澳洲央行采取行动,预计市场反应将较大.(完) --编译 洪曦;审校 丁琦 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=